Anketçi ve veri analisti Murat Kızılboğa, İstanbul'un seçim sonuçları açısından öne çıkan ilçelerinden Üsküdar'da gerçekleştirilen genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırmada partilerin oy oranları, önceki genel seçimde aldıkları oylarla karşılaştırıldı.

Anket verilerine göre YENİ Parti yüzde 38,8 ile ilk sırada yer alırken, AKP'nin oy oranı yüzde 33,4 olarak ölçüldü. Önceki genel seçimde yüzde 35,85 oy alan AKP'nin ilçedeki oy oranı 2,45 puan geriledi.

YENİ PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 38,8

Murat Kızılboğa'nın açıkladığı araştırmaya göre YENİ Parti, Üsküdar'da yüzde 38,8 oy oranına ulaştı. Ankette parti, ilçedeki diğer siyasi partilerin önünde yer aldı.

AKP'NİN OY ORANI 2,45 PUAN GERİLEDİ

Araştırmada AKP'nin Üsküdar'daki oy oranı yüzde 33,4 olarak hesaplandı. Bir önceki genel seçimde ilçede yüzde 35,85 oy alan partinin oranı, iki seçim arasındaki karşılaştırmada 2,45 puan düşüş gösterdi.

DEM PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 6,8'E ÇIKTI

Ankette üçüncü sırada DEM Parti yer aldı. Bir önceki genel seçimde Üsküdar'da yüzde 3,55 oy alan Yeşil Sol Parti'nin oy oranı, araştırmada yüzde 6,8 olarak ölçüldü.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDE 2,5 PUANLIK ARTIŞ

Yeniden Refah Partisi'nin ilçedeki oy oranı ankette yüzde 5,5 olarak belirlendi. Partinin önceki genel seçimde Üsküdar'da aldığı oy yüzde 3,01 seviyesindeydi.

Bu iki oran karşılaştırıldığında Yeniden Refah Partisi'nin oy oranında yaklaşık 2,5 puanlık artış olduğu görülüyor.

İYİ PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 4'E GERİLEDİ

Anket sonuçlarına göre İYİ Parti'nin Üsküdar'daki oy oranı yüzde 4 olarak ölçüldü. Partinin önceki genel seçimde ilçede aldığı yüzde 9,31'lik oy oranıyla karşılaştırıldığında 5,31 puanlık düşüş kaydedildi.

TİP'İN OY ORANI YÜZDE 2,9

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Üsküdar'daki oy oranı araştırmada yüzde 2,9 olarak hesaplandı. Parti, bir önceki genel seçimde ilçede yüzde 4,72 oy almıştı. Buna göre TİP'in oy oranı 1,82 puan geriledi.

ZAFER PARTİSİ'NİN OY ORANI YÜZDE 2,8

Ankette Zafer Partisi'nin Üsküdar'daki oy oranı yüzde 2,8 olarak ölçüldü. Partinin önceki genel seçimde ilçede aldığı oy oranı ise yüzde 2,86 seviyesindeydi.

Araştırmada diğer partilerin toplam oy oranı yüzde 5,8 olarak hesaplandı.

İSTANBUL 1. BÖLGE İÇİN MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

Ankette yer alan tahmini İstanbul 1. bölge milletvekili dağılımı ise şöyle sıralandı:

YENİ Parti: 16 milletvekili

AKP: 12 milletvekili

DEM Parti: 3 milletvekili

Yeniden Refah Partisi (YRP): 1 milletvekili

Türkiye İşçi Partisi (TİP): 1 milletvekili

İYİ Parti: 1 milletvekili

Zafer Partisi (ZP): 1 milletvekili