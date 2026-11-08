Fon soruşturmasında AKP’li ve partiye yakın bazı isimlerin gündeme gelmesinin ardından parti içinde hem soruşturmanın kapsamı hem de seçmen desteğindeki değişim tartışılıyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, AKP yönetimine sunulan anketlerde soruşturmanın başlamasının ardından partinin oy oranında 3-4 puanlık düşüş görüldü.

Haberde, bu seçmenlerin başka partilere yönelmediği, büyük bölümünün kararsız konuma geçtiği belirtildi. Parti kurmaylarının, atılacak adımlara bağlı olarak bu kesimin yeniden AKP’ye destek verebileceğini değerlendirdiği aktarıldı. Anketlerin hangi kuruluşlarca, hangi tarihlerde ve kaç kişiyle yapıldığına ilişkin bilgi ise paylaşılmadı.

“YOKSA HEPİMİZ TÖHMET ALTINDA KALIYORUZ”

Soruşturmada partiyle bağlantılı isimlerin adının geçmesinin milletvekilleri ve teşkilatlarda tepkiye yol açtığı belirtildi. Bazı milletvekillerinin rahatsızlıklarını doğrudan yönetime ileterek, “Bu işin içinde kim varsa bir an önce açıklanmalı, yoksa hepimiz töhmet altında kalıyoruz.” dediği aktarıldı.

Parti kulislerinde, yaşananların seçmenle duygusal bir kopuşa dönüşmemesi için gecikmeden adım atılması gerektiği görüşünün öne çıktığı kaydedildi.

“VATANDAŞ HESAP SORULDUĞUNU SOMUT OLARAK GÖRMEK İSTİYOR”

Haberde görüşlerine yer verilen AKP kaynakları, seçmen davranışındaki değişimi yalnızca fon soruşturmasına bağlamadı. Ekonomik zorlukların da etkili olduğunu belirten kaynaklar, kararsızlaşan veya sandığa gitmek istemeyen bir kitlenin oluşmasını parti açısından risk olarak değerlendirdi.

Parti kaynakları, “Vatandaş hesap sorulduğunu somut olarak görmek istiyor.” diyerek soruşturmanın siyasi boyutunun da açıklığa kavuşturulmasını istedi. Aynı kaynaklar, “Bu işin siyasi ayağı da varsa; bu da ortaya çıkarılmalı, hesap sorulmalı.” ifadelerini kullandı.

SEÇMENLE DOĞRUDAN TEMAS PLANI

AKP yönetiminin, güven kaybını gidermek amacıyla vatandaşlarla doğrudan temas kurulmasını öngören bir yol haritası üzerinde çalıştığı bildirildi. Bu kapsamda, fon dolandırıcılığına karıştığı belirlenen kişilerin görev ve makamlarına bakılmaksızın hesap vermesi gerektiğinin seçmene anlatılması planlanıyor.

Kurmayların, seçmenin yalnızca açıklamalarla ikna olmayacağını, sorumlular hakkında somut adımlar görmek istediğini değerlendirdiği aktarıldı. Parti kulislerinde sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiği vurgulanırken, gecikmenin siyasi hasarı artırabileceği uyarısında bulunuldu.