Belediye başkanlarının ilk yılını 31 Mart'ta tamamladı.

ALF Araştırma 30 büyükşehirde 17 bin 420 katılımcıyla CATI ve CAWI yöntemiyle gerçekleştirdiği "Türkiye'nin Seçmen Panoraması" çalışmasını kamuoyu ile paylaştı

EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU SEÇİLDİ

"En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" ve "En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları"nın belirlendiği çalışmada; tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 62,3 ile ilk sırada yer aldı.

İmamoğlu'nu ABB Başkanı Mansur Yavaş yüzde 60,8 ile izlerken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 59,5 ile 3. sırada yer aldı.

İLK 5'İN TAMAMI CHP'Lİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 58,9 ile 4.sırada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yüzde 58,8 ile 5. sırada yer aldı.

İlk 5'te yer alan tüm belediye başkanlarının CHP'li olması dikkat çekti.

EN BAŞARILI İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI DA ELLİ OLDU

Çalışmada ayrıca en başarılı ilçe belediye başkanları da belli oldu.

En başarılı ilk 10 ilçe belediye başkanının yer aldığı çalışmada ilk sırada AKP'li Güngören Belediye Başkanı ilk sırada yer aldı.

Listedeki diğer 9 belediye başkanının tamamı ise CHP'den seçildi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner yüzde 67,4 ile ikinci sırada yer alırken; Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ise yüzde 56,9 ile üçüncü sırada yer aldı.

Odunpazan Belediye Başkanı Kazım Kurt yüzde 56,4 ile 4. sırada yer alırken; Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay yüzde 55,6 memnuniyet oranıyla 5. sırada yer aldı.