ORC Araştırma 2-8 Mayıs tarihleri arasında 7 kentte yapılan genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

İstanbul'da "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken CHP birinci parti oldu.

İSTANBUL'DA CHP FARKI 6 PUAN YAPTI

İstanbul'da 2 bin 910 vatandaşın katıldığı ankette CHP yüzde 34,1 ile birinci parti konumunda yer alırken AKP yüzde 30,2'de kaldı.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

DEM Parti Yüzde 7,3

MHP Yüzde 5,0

Zafer Partisi Yüzde 4,0

Yeniden Refah Yüzde 3,5

TİP Yüzde 3,2

İYİ Parti Yüzde 3,1

Gelecek Partisi Yüzde 2,3

Anahtar partisi Yüzde 2,0

Büyük birlik partisi Yüzde 1,8

Yerli ve milli parti Yüzde 1.6

Diğer Yüzde 1,9

14 Mayıs seçimlerinde AKP İstanbul'da yüzde 36,06 CHP ise yüzde 28,33 oy almıştı. Yeni anketle beraber CHP oyunu yüzde 6'ya yakın bir oranda artırırken AKP de yüzde 6'ya yakın oy kaybetti.

ANKARA EL DEĞİŞTİRDİ

Ankara'da ise 2 bin 490 vatandaşın katıldığı ankette CHP diyenlerin oranı yüzde 34,8 olurken, AKP diyenlerin oranı yüzde 30,5 MHP diyenlerin oranı yüzde 7,1, Zafer diyenlerin oranı yüzde 4,7 ve İYİ Parti diyenlerin oranı yüzde 4,5 oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

YRP yüzde 3,1

DEM yüzde 2,9

Gelecek yüzde 2,5

A Parti yüzde 2,1

BBP yüzde 1,9

YMP yüzde 1,3

Diğer yüzde 4,6

AKP 14 Mayıs seçimlerinde Ankara'da yüzde 32,53 CHP ise yüzde 30,56 oy almıştı.

İZMİR'DE CHP AKP'Yİ KATLADI

ORC, İzmir'de ise 2 bin 370 vatandaşın katılımı ile bir anket yaptı.

Katlımcıların yüzde 43.1'i CHP yanıtını verirken AKP diyenlerin oranı yüzde 21.6 oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

DEM Parti yüzde 7.9

İYİ Parti yüzde 7.1

MHP yüzde 4.2

Zafer Partisi yüzde 3.3

YRP yüzde 2.3

Gelecek Partisi yüzde 1.9

TİP yüzde 1.9

BBP yüzde 1.7

A Parti yüzde 1.6

YMP yüzde 1.2

CHP 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 40,90 oy alırken AKP yüzde 25,26 oy almıştı.

ANTALYA'DA CHP AKP'NİN 2 KATINA YAKLAŞTI

Antalya'da 2 bin 70 vatandaşın katılımı ile yapılan ankette CHP yüzde 37,3 oy alırken AKP yüzde 25,5 oy desteği aldı.

MHP diyenlerin oranı yüzde 8,1 olurken İYİ Parti diyenlerin oranı yüzde 6,2 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

DEM yüzde 5,3

Zafer yüzde 3,8

YRP yüzde 2,5

Gelecek Partisi yüzde 2,3

TİP yüzde 2,1

A Parti yüzde 1,7

BBP yüzde 1,3

YMP yüzde 1,1

Diğer yüzde 2,8

CHP 14 Mayıs'ta yüzde 32,31 oy alırken AKP yüzde 29,06 oy aldı.

ADANA EL DEĞİŞTİRDİ

ORC'nin Adana'da bin 950 vatandaşın katılımı ile yaptığı ankette CHP diyenlerin oranı yüzde 32,8 olurken AKP diyenlerin oranı yüzde 26,9 oldu.

DEM partiyi destekleyeceklerini belirtenlerin oranı yüzde 9,1 olurken MHP diyenlerin oranı yüzde 8,5 oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

İYİ Parti yüzde 6,2

Zafer yüzde 3,6

YRP yüzde 2,1

Gelecek Partisi yüzde 1,9

TİP yüzde 1,8

BBP yüzde 1,5

A Parti yüzde 1,4

YMP yüzde 1,2

Diğer yüzde 3,0

14 Mayıs seçimlerinde AKP yüzde 30,84 oy alırken CHP'nin oy oranı yüzde 28,63 oldu.

MERSİN'DE FARK 14 PUAN

ORC Araştırma şirketi, Mersin bin 860 vatandaşın katılımı ile bir anket yaptı.

2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan ankette vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi

CHP diyenlerin oranı yüzde 36 olurken AKP diyenlerin oranı yüzde 22,1'de kaldı.

DEM diyenlerin oranı yüzde 12 olurken MHP diyenlerin oranı ise yüzde 8,9 oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

İYİ Parti yüzde 5,5

Zafer yüzde 2,8

YRP yüzde 2,2

Gelecek yüzde 2

TİP yüzde 1,8

BBP yüzde 1,7

A Parti 1,5

YMP yüzde 1,3

Diğer yüzde 2,2

CHP 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 30,89 oy alırken AKP diyenlerin oranı yüzde 24,96 oldu.

AKP MALATYA'DA ERİDİ

ORC'nin Malatya'da bin 580 kişiyle yaptığı ankette AKP diyenlerin oranı yüzde 36,5 olurken; CHP diyenlerin oranıysa yüzde 25,5 oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

MHP yüzde 8,2

YRP yüzde 6,9

DEM yüzde 3,9

Zafer yüzde 3,5

İYİ Parti yüzde 3,4

YMP yüzde 3,1

Gelecek yüzde 2,4

A Parti 2,1

BBP yüzde 1,6

Diğer yüzde 2,9

AKP 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 45,19 oy alırken CHP'nin oy oranı yüzde 21,60 olmuştu.