Türkiye’nin nabzını tutan son anket, iktidar cephesinde büyük yankı uyandıracak! Aksoy Araştırma tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırması, halkın en büyük sorununun açık ara farkla ekonomi olduğunu ortaya koydu. Enflasyonun tırmanışı ve derinleşen ekonomik kriz, vatandaşın gündeminde en ön sıralarda yer alırken, alım gücündeki keskin düşüş ve maaş zamlarının yetersiz kalması, halkın geçim derdini daha da büyütüyor.

Son yıllarda sürekli değişen Türkiye gündemi, zaman zaman ekonomik krizin geri planda kalmasına neden olsa da bu anket, gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Vatandaşın en büyük sorunu, hükümetin görmezden gelemeyeceği bir şekilde ekonomi olarak öne çıktı.

Halkın Gündemi: Açık Ara Farkla Ekonomi!

Aksoy Araştırma, “Türkiye’nin en önemli gündemi nedir?” sorusunu içeren anket çalışmasının sonuçlarını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Anket verilerine göre, katılımcıların yüzde 56’sı ekonomiyi Türkiye’nin en büyük sorunu olarak gördüğünü belirtti. Ekonominin ardından, yüzde 16 ile hukuk ikinci sırada yer alırken, terör, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi başlıklar ise daha düşük oranlarla listelendi.

İşte çarpıcı anket sonuçları:

🔹 Ekonomi – %56

🔹 Hukuk – %16

🔹 Terör – %7

🔹 Eğitim – %5,5

🔹 Deprem – %3,7

🔹 Sağlık – %3,7

🔹 Güvenlik – %3

🔹 Dış Politika – %2,2

🔹 Belediyeler – %2

🔹 Diğer – %0,8