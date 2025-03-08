21 Şubat’ta Maydonoz Döner’e operasyon yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonlarında, Maydonoz Döner isimli restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Operasyonda yakalananlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören, örgütle bağlantısı devam eden kişilere, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiğini ifade etti.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meryem Karaköse, Maydonoz Döner’e kayyım olarak atandı.

Kağıthane Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi de olan Karaköse’nin görevlendirmesi 4 Mart’ta yapıldı. Karaköse, “Bana henüz böyle bir bilgi gelmedi. Böyle bir görevi beklemiyordum açıkçası” dedi.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Operasyonun ardından da Maydonoz Döner’e kayyım atandığı açıklandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan açıklamada, "'Maydonoz Döner' markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak görevlendirilmiştir" denildi.

AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meryem Karaköse de Maydonoz Döner’e kayyım yönetim kurulu üyesi olarak atandı.