AKP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu, görevinden ayrıldığını resmi olarak duyurdu. Köroğlu, bu kararın arkasında partinin teşkilat yapısında herhangi bir sorun veya gerginlik bulunmadığını vurguladı.

"KIRGINLIK VEYA DARGINLIĞIM YOK"

Köroğlu, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda istifa kararını açıkladı. Alınan bu kararın kendisi için kolay olmadığını belirten Köroğlu, görevi kendi isteğiyle bıraktığını ifade etti.

Köroğlu, istifasının gerekçelerini şu sözlerle dile getirdi: "Bu kararın ardında ne bir kırgınlık ne bir dargınlık var. Sadece hayatımda ihmal ettiğimi düşündüğüm bazı sorumluluklarım var. Şimdi biraz da onların hakkını ödeme zamanı."