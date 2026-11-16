AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin 50 maddelik açıklamasına destek verdi. Çelik, “O 50 maddeyi herkesin okumasını öneririm” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından açıklama yapan Çelik, fon soruşturması, bölgesel gelişmeler ve COP31 toplantısına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

“DİKKATLE OKUNMASI GEREKEN İLKELER”

Bahçeli'nin açıklamasını dikkatle okuduğunu belirten Çelik, “Sayın Bahçeli'nin açıkladığı 50 madde dikkatle okunması gereken ilkeler, yol haritası ve yaklaşımlar içeriyor” ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin süreçle ilgili tartışmalara ve olumsuz yaklaşımlara bilgece, sağduyulu biçimde yanıt verdiğini söyledi.

Çelik, açıklamada sürecin dinamikleri, dayandığı ilkeler ve geleceğe ilişkin önemli tespitler bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Elimizdeki çözüm modelleri, formüller, denklemler artık bu sorunları çözmeye yetmiyor. İlkelerden taviz vermeden, herkesin kapsayıcı biçimde içinde olabileceği yeni çözüm modelleri, yeni denklemler nasıl bulabiliriz, yeni yaklaşımlar nasıl üretebiliriz?”

Sürecin hukuki çerçevesini TBMM'de 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasanın oluşturduğunu söyleyen Çelik, Suriye'de SDG'nin entegrasyon sürecinin devam ettiğini ifade etti. Irak'ta YBŞ'nin Sincar'ı boşaltmasına yönelik kararları önemli bulduğunu, İran'daki PJAK'ın da bölgesel silahsızlanma yaklaşımının dışında tutulamayacağını dile getirdi.

Çelik, “Silahın gölgesinde demokrasi her zaman kısık konuşur. Silahlı vesayet varsa bir yerde demokrasinin sesi orada yüksek çıkmaz” dedi.

FON SORUŞTURMASINDA SİYASİ BAĞLANTI İDDİALARI

Fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarında Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Dolandırıcılığa karışanların tespit edilmesi ve mal varlıklarına el konulmasının önemine işaret eden Çelik, meşru yatırımcılarla suç işleyenlerin birbirinden ayrılması konusunda hassas davranıldığını belirtti.

Vatandaşların zararlarının karşılanmasının öncelikli gündemleri arasında olduğunu ifade eden Çelik, Devlet Denetleme Kurulunun da Erdoğan'ın talimatıyla sürece dahil edildiğini açıkladı.

Siyasi bağlantı iddiaları konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

“Ne herhangi bir iddianın herhangi bir siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz ne de herhangi bir şekilde siyasi linç kampanyasıyla insanların yanlış yere etiketlenmesine müsaade ederiz. Burada gerçeğin açığa çıkması esas meseledir.”

Soruşturmanın mali, finansal ve adli boyutlarıyla sürdürüldüğünü belirten Çelik, “İhmali, kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap vereceklerdir. Bu mesele hiçbir şekilde faili meçhul kalmayacaktır” dedi.

GAZZE'YE 150 BİN ÇADIRIN GİRİŞİNİN ENGELLENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Gazze'de İsrail saldırılarının sürdüğünü ve kış koşullarının Filistinlilerin yaşam şartlarını ağırlaştırdığını belirten Çelik, Birleşmiş Milletler Sözcüsünün açıklamasına atıfla İsrail'in 150 bin çadırın bölgeye girişini engellediğini söyledi. Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırıya da tepki gösterdi.

Çelik, “Barış anlaşması konusunda ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyor. İkinci aşamada da yardımların güçlü bir şekilde Gazze'nin içine girmesi gerekiyor” diye konuştu. İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikalarını eleştirerek coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti kurulması gerektiğini vurguladı.

İRAN İÇİN ÇATIŞMALARIN YOĞUNLAŞMASI UYARISI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan diplomatik sürece değinen Çelik, İslamabad Mutabakat Zaptı ile başlayan girişimlerin sekteye uğradığını söyledi.

Bölgede çatışmaların yoğunlaşmasının küresel gıda ve tedarik zincirlerini etkileyebileceğini belirten Çelik, Türkiye'nin diplomatik çözüm arayışlarını sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile birden fazla görüşme gerçekleştirdiğini, Antalya'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de kapsamlı bir görüşme yaptığını aktardı.

COP31'DE İKLİM ADALETİ VURGUSU

Antalya'da düzenlenen COP31 toplantısını da değerlendiren Çelik, organizasyonun başarılı geçtiğini söyleyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile ekibini tebrik etti.

Erdoğan'ın zirvede iklim adaleti ve yeşil kalkınma kavramlarını öne çıkardığını belirten Çelik, çevre kirliliğinde büyük sorumluluğu bulunan ülkelerin taahhütlerini yerine getirmemesini eleştirdi. Erdoğan'ın COP31 kapsamındaki görüşmelerinde Gazze, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İran'daki gelişmeler dahil çok sayıda uluslararası meseleyi gündeme taşıdığını söyledi.