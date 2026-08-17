AKP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, bir cenaze törenine katılmak üzere Ankara'dan Kocaeli'ye giderken, aynı istikamette giden başka bir otomobille çarpıştı. Usta ve koruması, kazada yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Leyla Şahin Usta ve koruması, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ikilinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayı haber alan AKP Bolu İl Başkanı Suat Güner, hastaneye giderek Usta'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.