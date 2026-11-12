AKP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un yanlış ilaç uygulanması sonucu kalbinin durmasına ilişkin davada Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Doktor Ali Akçay'a 8 ay 22 gün, acil tıp teknikeri Şevval Öcal'a 3 ay 22 gün hapis cezası veren mahkeme, her iki sanık hakkında hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Hastane müdürü Mehmet Avcıküçük ise beraat etti.

Mahkeme, iki sanığa da “taksirle yaralama” suçundan ceza verdi. Öcal'ın cezası, mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olması nedeniyle artırıldı; ardından takdiri indirim uygulandı. Akçay'ın cezası da artırım ve takdiri indirim sonucunda belirlendi.

SERUMLARIN ARDINDAN KALBİ DURDU

İsmail Ok, 30 Eylül 2022'de vücut kırgınlığı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Acil serviste görevli Prof. Dr. Ali Akçay, Ok'a üç serum uygulanmasını sağladı. Serumların bitmesinin ardından kalbi duran Ok, solunum cihazına bağlanarak entübe edildi.

MR sonucunda beyninde ödem tespit edilen Ok, yedi saat sonra Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviyle sağlığına kavuşan Ok, doktor Akçay ve sağlık çalışanlarından şikayetçi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Akçay'ın yanlış ilaç verdiğini kabul ettiği ve Ok'a ait tedavi kayıtlarını sistemden sildiğinin tespit edildiği belirtildi. Akçay hakkında “kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açıldı.

Öcal ise kas içine uygulanması gereken ilacı doktora danışmadan damar yoluyla uygulatması nedeniyle “taksirle yaralama”, hastane müdürü Avcıküçük de “suç delillerini gizleme” suçlamasıyla yargılandı.

“HASTANENİN BİLGİ İŞLEM SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN BİR SORUN”

Karar duruşmasına tutuksuz sanıklardan Akçay ve Öcal ile taraf avukatları katıldı. Son savunmasını yapan Akçay, “Daha önce de belirttiğim gibi hastanenin bilgi işlem sisteminden kaynaklanan bir sorun söz konusudur. Doğrudan benimle ilgili bir problem olmadığından beraatimi talep ediyorum” dedi.

Öcal da suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.

AKÇAY'A 2020'DE DE HAPİS CEZASI VERİLMİŞ

DHA'nın aktardığına göre, doktor Ali Akçay'a 2020 yılında Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ üyeliği kapsamında yargılandığı davada “silahlı terör örgütüne üyelik” suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildiği öğrenildi.