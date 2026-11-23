AK Parti İstanbul Milletvekili Rümesya Kadak ile AK Parti Samsun Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş evlendi. Nikah törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ile AK Parti Samsun Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş dünyaevine girdi. Çiftin nikah törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra, AK Partililer ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

AK Partililer, sosyal medya hesabından tebrik mesajları paylaştı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de nikah törenine katılan davetliler arasında yer aldı. Abdullah Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Milletvekilimiz ve değerli çalışma arkadaşımız Rümeysa Kadak ile Orhan Murat Kumaş kardeşimizin nikâh merasimine katılarak mutluluklarına şahitlik ettik. Değerli çiftimizi gönülden tebrik ediyor, kendilerine bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Rabbim yollarını ve bahtlarını açık eylesin" ifadesini kullandı.

Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Rümeysa Kadak ile AK Parti Samsun Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Orhan Murat Kumaş’ın nikâh merasiminde mutluluklarına ortak olduk. Kıymetli Milletvekilimiz ve değerli Başkanımızı tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyorum" paylaşımında bulundu.