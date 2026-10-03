Fon skandalı tartışmaları devam ederken, AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tayyar, fon skandalının arkasında "MOSSAD" ve "ABD" olduğu iddiasına tepki göstererek, "Bunları geçin, milletin aklıyla dalga geçmeyin" dedi.

AKGÜNDÜZ'DEN MOSSAD VE ABD İDDİASI

Fon skandalı soruşturması devam ederken, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Yusuf Emre Akgündüz'ün babası Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, fon krizinin arkasında İsrail istihbaratı MOSSAD ve ABD olduğunu iddia etti.

Akgündüz, sosyal medya paylaşımında, "ulaşabildiğim bilgilere göre" fon krizinin arkasında MOSSAD ve ABD olduğunu öne sürdü. Ayrıca Cumhurbaşkanı ve devlet yöneticilerinin dikkatli olması gerektiğini savundu.

TAYYAR'DAN TEPKİ

AKP'li Şamil Tayyar ise fon skandalına ilişkin "MOSSAD" ve "ABD" iddialarına tepki gösterdi. Tayyar, "Bunları geçin, milletin aklıyla dalga geçmeyin" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın açıklaması şu şekilde:

"Fon krizinin arkasında ABD varmış, İsrail varmış. Hükümete darbe planıymış. Hanımefendinin 2.17 milyar liralık işlemden haberi yokmuş. Falan filan. Bunları geçin, milletin aklıyla dalga geçmeyin."