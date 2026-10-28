AKP'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ziyaret etti. Bolat, Tugay'a AKP'ye katılması dolayısıyla hoş geldiniz dileklerini iletti ve yeni dönemde daha yakın iş birliği içinde olacaklarını söyledi.

KÖRFEZ EYLEM PLANI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM GÖRÜŞÜLDÜ

Kurum, Tugay ile görüşmesinde Körfez Eylem Planı ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere İzmir için yapılacak çalışmaları ele aldıklarını açıkladı.

Kurum, "İzmir'in ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları hızlandıracak, daha yaşanabilir bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TİCARET VE SERBEST BÖLGELER MASADAYDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Tugay ile görüşmesinde İzmir'in uluslararası ticaretteki konumunun güçlendirilmesi, serbest bölgelerin potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi ve uluslararası fuarların desteklenmesi konularında fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Bolat, yeni dönemde birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "İzmir’imizin potansiyelini daha ileriye taşıyacak çalışmalarda, bundan sonraki süreçte çok daha yakın bir iş birliği ve güçlü bir koordinasyon içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.