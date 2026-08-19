Menderes Belediyesi'nde yaşanan başkanvekili seçim tartışmaları, CHP'li meclis üyesi Şirzat Peker'in istifa kararıyla yeni bir boyut kazandı.

Seçim sürecinde CHP Meclis Üyesi olarak görev yapan Peker, yaşanan siyasi gelişmeler ve ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda kendi siyasi iradesiyle hareket ettiğini belirtti.

"BİR ADAYA OY VERMEK, O SİYASİ PARTİYE ÜYE OLMAK DEĞİLDİR"

Peker, "17 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen Meclis Başkan Vekilliği seçiminde oyumu AK Parti lehine kullandım. Bu oyumun herhangi bir siyasi partiye katılma, başka bir partiye geçme veya kişisel bir siyasi hesap içerisinde olma şeklinde değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Bir adaya oy vermek ile o siyasi partiye üye olmak birbirinden tamamen farklı konulardır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Peker, bundan sonraki siyasi yoluna herhangi bir siyasi partiye bağlı olmadan, bağımsız olarak devam etme kararı aldığını açıkladı.

Bu gelişmeyle birlikte, AKP adayı Asuman Şen'e oy verdiğini açıklayan CHP'li meclis üyesi sayısı ikiye yükseldi. Daha önce Harun Bila'nın da AKP Menderes İlçe Başkanlığı'na giderek kutlamalara katılması ve AKP adayı Asuman Şen'e oy verdiğini açıklaması tartışma yaratmıştı.