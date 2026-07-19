Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkisinde gece saatlerinde silahlı kavgaya dönüşen bir olay yaşandı. Evli çocuklarının boşanma sürecinde olması nedeniyle aralarında husumet bulunan Halis S. ve Medeni S. kardeşler, konuyu konuşmak amacıyla bir araya geldi.
TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ
Akraba olan taraflar arasında başlayan görüşme kısa sürede büyüyerek tartışmaya ve ardından kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Medeni S.'nin oğlu 28 yaşındaki İsmail S., yanında getirdiği tabancayı çıkararak karşı tarafa ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İsmail S.'nin ablasının eşi 37 yaşındaki Gökhan S. sağ bacağına isabet eden iki mermiyle ağır yaralanırken, amcası 51 yaşındaki Halis S. ise sol bacağından vurularak yaralandı.
Silahlı saldırının ardından İsmail S. ve beraberindekiler geldikleri araçlara binerek olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
10 GÖZALTI
Olayın ardından İzmit Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yürütülen operasyonlar sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen her iki taraftan toplam 10 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Silahlı kavga ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.