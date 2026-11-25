1820'li yıllarda Fransa'dan ABD'ye göç eden mavi tenli Martin Fugate'in, kendisiyle aynı nadir çekinik geni taşıyan Elizabeth Smith ile evlenmesiyle başlayan süreç, dışarıyla bağlantısı olmayan ve sadece dört ailenin yaşadığı bu izole köyde yıllar içinde iç içe geçen evliliklere dönüştü.

Teyze, kuzen ve yakın akrabalar arasında yapılan evlilikler, kanın oksijen taşıma kapasitesini etkileyerek derinin maviye çalmasına yol açan nadir bir kalıtsal hastalık olan methemoglobineminin aile içinde hızla yayılmasına neden oldu.

GENETİK BOZUKLUK FİZİKSEL SAĞLIK SORUNUNA YOL AÇMADI

Martin ve Elizabeth çiftinin yedi çocuğundan dördünün mavi tenli doğmasıyla belirginleşen bu durum, sonraki nesillerde de devam ederek özellikle dudakları koyu mor renkte olan ve vücudunun tamamı mavi tonlarıyla dikkat çeken Luna Fugate gibi aile üyelerinde zirveye ulaştı.

Normal şartlarda ciddi gelişim bozuklukları ve nöbetlerle seyreden bu hastalık, Fugate ailesi bireylerinde dikkat çekici mavi cilt rengi dışında hiçbir fiziksel sağlık sorununa yol açmadı.

Ailenin gizemi, 1960'lı yıllarda Kentucky Üniversitesi'nden kan hastalıkları uzmanı Dr. Madison Cawein'in yaptığı araştırmalarla çözüldü; doktor, kandaki eksik bir enzimi geçici olarak dengeleyen özel bir tedavi uygulayarak aile üyelerinin cilt rengini birkaç günlüğüne normale döndürmeyi başardı.

RENK MİRASI DEVAM EDİYOR

1975 yılında ailenin torunlarından Benjamin Stacy'nin mosmor bir tenle dünyaya gelmesi ve doktorların acil kan nakli hazırlığı yaparken büyükannesinin aile geçmişini açıklamasıyla yeniden ulusal basının ilgisini çeken bu genetik miras, günümüzde de etkisini sürdürüyor.

Ailenin hayattaki üyelerinden Hazel Fugate, Martin'in soyundan gelen 69 yaşındaki eşi Gary'nin hâlâ bu rahatsızlıkla yaşadığını, özellikle loş ışıkta ve yaş ilerledikçe cildinin mavi-mor bir renge büründüğünü ifade ediyor. Çiftin çocuklarının da doğduklarında aynı belirtileri gösterdiği ancak büyüdükçe cilt renklerinin normale döndüğü belirtiliyor.