Sağlık ve etik gerekçelerle yıllardır tartışma konusu olan akraba evliliği, son dönemde Avrupa'nın birçok ülkesinde yasaklanıyor.



Türkiye'de kuzen ve yeğen gibi sınıfları kapsayan 3. derece akrabalar ile evlenmek yasalara uygun bulunurken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün yayınladığı rapor ile geçtiğimiz yıl yapılan akraba evliliklerine ilişkin çarpıcı detayları paylaştı.





EN ÇOK AKRABA EVLİLİĞİ ŞANLIURFA'DA YAPILDI



2024 yılını kapsayan verilerde Türkiye genelinde toplam 18 bin 619 akraba evliliğinin gerçekleştiği belirtilirken, bu evliliklerin 4 bin 658'i İstanbul'da yapıldı. Nüfusa ve toplam evlilik sayısına oranlandığında ise en çok akraba evliliğinin yapıldığı şehir Şanlıurfa oldu.



Listenin ilk sırasında 2 bin 195 akraba evliliği ile Şanlıurfa yer alırken, ikinci sırada ise 1,911 akraba evliliği ile Gaziantep bulunuyor. Üçüncü sırada ise 1,752 evlilik ile Diyarbakır yer aldı.













