Pendik Kavakpınar Mahallesi Cemil Meriç Caddesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında çocuklar nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar kavga esnasında birbirlerine silah, bıçak ve sopalarla müdahale etti.
12 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen kavganın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.Ş., B.Ş., M.Ş., F.S., E.T., N.Ş., T.Y., S.Y., M.Y., H.Y., R.Y. ve M.Ş. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.
5 GÖZALTI
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede sokakta 7 adet kovan bulundu ve park halindeki bir araca çok sayıda mermi isabet ettiği tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı belirlenen Y.Ş., M.Ş., K.Ş., K.Ş. ve A.S. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.