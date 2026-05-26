Şırnak’ın Cizre ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavga mahallede paniğe neden oldu. Halk Kütüphanesi önünde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Tarafların uzun süre birbirine saldırdığı kavgaya polis ekipleri biber gazı kullanarak müdahale etti.

Yaşanan arbede sırasında 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kavga anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kalabalığın birbirine saldırdığı ve çevrede büyük panik yaşandığı görüldü.