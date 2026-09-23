Sultangazi'de iddiaya göre akraba oldukları öğrenilen kişiler arasında evde başlayan kavga sokağa taştı. Grupta bulunan bir kadın yumrukla darbedildi. Kavga anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir evde akraba olan kişiler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı.

KADINA YUMRUK ATTI, BEBEK ARABASINI FIRLATTI

Kavgada bir kişi, yerdeki kadına yumruklarla saldırdı. Kadın, bu kişinin elinden güçlükle kurtarıldı. Bu sırada yumrukların hedefi olan kadının yanında bulunan kişi, saldırıya yumruk ve tekmelerle karşılık verdi. Kadına saldıran kişi uzaklaşırken bebek arabasını fırlattı.

BEBEĞİ ALDI, KAVGA BİTTİ

Yumrukların hedefi olan kadın ve yanındaki kişi, “Çocuğu getirin buraya” diye bağırdıktan sonra bir başka kadından bebeği aldı. Kavga bir süre daha devam ederken, kadın ve yanındaki kişi bebeği alarak sokaktan ayrıldı. Sokakta yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.