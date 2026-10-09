Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi’nde bulunan bir pastanede aralarında husumet bulunan iki akraba grubu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KUZENİNİN ATEŞLEDİĞİ TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR İSABET ETTİ

Kavgayı büyümeden önlemek isteyen polis memuru Seyfullah Orçan, tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada kuzeni Alihan Orçan’ın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar Orçan’a isabet etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı polis memuru, ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Orçan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

YILLIK İZİNDEYDİ

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde görev yaptığı ve olay sırasında yıllık iznini kullandığı öğrenilen Seyfullah Orçan’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Tüfeği ateşlediği belirtilen Alihan Orçan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.