Olay, Gözpınar köyü Seyitmeryem Mezrası'nda meydana geldi. İddiaya göre, akraba aileler arasında alacak meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Batman'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan V.T, Beşiri Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.

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