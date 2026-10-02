Olay, Gözpınar köyü Seyitmeryem Mezrası'nda meydana geldi. İddiaya göre, akraba aileler arasında alacak meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Batman'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan V.T, Beşiri Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.