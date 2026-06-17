CHP’de mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesi, memleketi Tunceli’de farklı tepkilere yol açtı. Birçok yurttaş kararı eleştirirken, Kılıçdaroğlu’na destek verenler de sürecin hukuki zeminde yürütülmesi gerektiğini savundu.





'BU KONUDA YANLIŞ YAPTI'



BBC Türkçe’den Hilken Doğaç Boran ve Aynur Tekin’in haberine göre; bölge sakinlerinin çoğunluğu, Kılıçdaroğlu’nun CHP liderliğine mahkeme kararı ile geri gelmesini eleştiriyor. Kentte konuşan birçok kişi, Kılıçdaroğlu’na saygı duyduğunu ancak dönüş biçimini doğru bulmadığını söyledi. Kendini CHP üyesi olarak tanıtan Hacer Bulut, “Bu şekilde gelmesini tasvip etmiyorum, onu kınıyorum.



Hemşehrimden bunu beklemiyordum. Ona yakıştıramadım. Bu bana göre zorbalıktır. Hakkıyla gelmeliydi” dedi.





Tunceli merkezde pazarcılık yapan Şükran Altun, “Kureyşanlıyım, kötü bir insan değil ama bu konuda yanlış yaptı ve tepkiliyiz. Bu pazarda herkes ona kırgın” ifadelerini kullandı. İsmini vermek istemeyen 65 yaşındaki bir kadın, “Saygımı bozmam ama yapmayacaktı” diyor.





Kemal Kılıçdaroğlu’nun doğduğu Ballıca Köyü’nden uzaktan akrabası Cemile Hanım, “Yanlış yaptı, ortalığı karıştırdı. Bu köyde küçük çocuklar dahil kime sorarsanız sorun memnun değil” diyor ve ekliyor: “Halk üzülüyor, parlamentoya huzursuzluk getirdi. “Emekli olmalı, evde oturmalı. Bu kadar basit. Bu yaştan sonra ne yapıyorsun?”



İşte akrabaları ve köylülerinden Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler:





Hacer Bulut: “Bu şekilde gelmesini tasvip etmiyorum, onu kınıyorum. Ona yakıştıramadım. Bana göre zorbalık.”



Bahar Kurşun: “Gençlere fırsat verilmesinden yanayız. Aynı yüzleri görmekten sıkılmış vaziyetteyiz.”



Hanife Kaya: “Kılıçdaroğlu çok değerliydi. O zaman herkes onu destekliyordu. Ama şu an gerçekten gözden düştü.”



Cemile Hanım: “Emekli olmalı, evde oturmalı. Bu kadar basit. Sen bu yaştan sonra ne yapıyorsun?”



DESTEK DE VAR: ARINDIRMASI BİR İHTİYAÇ



Kılıçdaroğlu’nun CHP liderliğine geri dönmesini olumlu karşılayanlar da var. Eski CHP Tunceli Belediye Meclis Üyesi Sinan Baytekin’e göre Tunceli halkı Kılıçdaroğlu konusunda “ikiye bölünmüş” durumda. Baytekin, “Kendi memleketinde bile çok acımasızca eleştiriler var. Bu yönden oldukça rahatsızız” dedi. Nazımiye sakinlerinden Murat Kökbaş ise Kılıçdaroğlu’nun CHP başına geçmesinin ve partiyi “arındırmasının” bir ihtiyaç olduğunu savunuyor.



















