Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi’nde akşam saatlerinde akrabalar arasında çıkan husumet kavgası acı bir faciayla sonuçlandı. Aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde görev yapan ve yıllık iznini geçirmek üzere memleketine gelen polis memuru Seyfullah Orçan, kavgayı büyütmemek ve akrabalarını ayırmak amacıyla araya girdi. KUZENİNİN TÜFEĞİNDEN ÇIKAN SAÇMALARLA CAN VERDİ Kavga anında kuzeni Alihan Orçan'ın pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların hedefi olan polis memuru Seyfullah Orçan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Seyfullah Orçan, doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi kuzen Alihan Orçan ise jandarma ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI Öte yandan polis memuru Seyfullah Orçan’ın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda Alihan Orçan'ın elindeki pompalı tüfekle ateş açıp hızla olay yerinden kaçtığı, çevredeki vatandaşların ise vurularak yere yığılan polis memurunun yanına koştuğu anlar saniye saniye yer aldı.

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