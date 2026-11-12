İstanbul Şişli’de bir berber dükkanında Osman B.’yi (22) silahla yaraladığı belirlenen Kazım K. (19), Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında yakalandı. Yaralıyla akraba olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saldırı, 16 Ekim Cuma günü Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Berber dükkanında bulunan Osman B., iki ayağından vuruldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Osman B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KARDEŞİ FOTOĞRAFTAN TEŞHİS ETTİ

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay sırasında ağabeyiyle berberde bulunan Beytocan B., polise şüpheliyi tanıdığını ve saldırganın Kazım K. olduğunu söyledi. Polis, Beytocan B.’ye fotoğraflı teşhis yaptırdı.

Ekipler, şüphelinin kimliğini belirledikten sonra Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ndeki evde arama yaptı. Aramada şüpheliye ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Kazım K.’nin Beşiktaş Nisbetiye Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanında olabileceği bilgisine ulaşan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle adrese gitti. Mekanda olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İKİ AKRABA ARASINDA HUSUMET

Polisin çalışmasında Kazım K. ile Osman B.’nin akraba olduğu öğrenildi. Yaralının kardeşi Beytocan B., iki akraba arasında önceden husumet bulunduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kasten yaralama ve Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlarından adliyeye sevk edilen Kazım K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Berber dükkanındaki silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.