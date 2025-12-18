Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİM"

Aksakal, bir gazetecinin, Kılıçdaroğlu'na "genel başkanlık teklif ettiği" iddiasını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu'nu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ziyaret ettiğini belirtti.

"TEKLİF ASLA OLMADI"

Görüşmede, Türkiye ve dünya siyasetindeki gelişmeleri de değerlendirdiklerini bildiren Aksakal, "Bir teklif veya buna benzer bir sohbet asla ve asla olmadı, bu tamamen uydurma ve yalan bir haber." diye konuştu.