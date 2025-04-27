Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım; Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan’ın AB’den 12 milyar Euro yatırım sözü alınca Güney Kıbrıs’ı tanıyıp Türkiye’yi adada ‘işgalci’ kabul etmesi sonrası dün Erzurum’da konuştu.
Yıldırım, “Bizim bizden başka dostumuz yok. Yönümüzü batıya çevire çevire artık yüzümüz eskidi. Birbirimize daha çok gidip geleceğiz, ticaret yapacağız. Üçüncü ülkeleri zengin etmeyi bırakacağız. Ellerin Davos’u varsa bizim de Palandökenimiz var” dedi.