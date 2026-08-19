Aşırı sıcak hava dalgasının ardından fırtınanın eşiğine gelen ülkede adeta kriz alarmı verildi. Ulusal meteoroloji kurumu, tam 44 bölgeyi kapsayan devasa bir hatta şiddetli gök gürültülü fırtınaların etkili olacağını açıkladı. Yıldırım çarpmaları, ani su baskınları ve kitlesel elektrik kesintilerine karşı alarma geçen yetkililer; milyonlarca vatandaşa, yarın 19.00 ile 22.00 saatleri arasında sel suları evlerine ulaşmadan ana şalterlerden gaz, su ve elektriği kapatmaları yönünde çağrıda bulundu.

44 BÖLGEDE SARI ALARM VERİLDİ

Kuzey Batı İngiltere, Doğu Midlands, Galler, Yorkshire, İskoçya ve Kuzey İrlanda'yı kapsayan geniş bir alanda yaşayan mülk sahiplerine en kötü senaryoya hazırlıklı olmaları gerektiği bildirildi. Ulaşımda tren ve otobüs seferlerinin aksaması ve yolların sel sularıyla kapanması beklenirken, Ulusal Şebeke ve Meteoroloji Ofisi hayati uyarısını tekrarladı.

SEL ANINDA HAYATİ KURALLAR

Su baskını anında hayati tehlike oluşturabilecek elektrik çarpmalarına karşı vatandaşlar özellikle uyarılıyor. Su içinde dururken asla elektrik düğmelerine, kablolara veya ıslanmış cihazlara dokunulmaması gerektiği ifade ediliyor. Evin güvenliğini sağlamak adına su vanasının genellikle evin içinde su giriş noktasında veya mülk sınırındaki kapak altında, doğalgaz vanasının sayaç yanında, ana elektrik şalterinin ise sigorta panelindeki büyük açma ve kapama düğmesinde bulunduğu hatırlatılıyor.

ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARIYA ÇIKMAYIN

Meteoroloji uzmanları, felaket anında haberleşmenin kesilmemesi için cep telefonlarının tam şarj edilmesini ve değerli eşyaların yüksek yerlere kaldırılmasını tavsiye ediyor. Alarm verilen bölgelerde yaşayan hanelerin, fırtına saatleri boyunca tedbiri elden bırakmamaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunuldu.