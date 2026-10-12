Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde akşam saatlerinde korku dolu dakikalar yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen ve arkasındaki römorkta 11 kişinin bulunduğu traktör, köy yolunda ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. RÖMORK ASFALT YOLDA DEVRİLDİ, 11 KİŞİ SAVRULDU Kontrolden çıkan traktörün arkasındaki römork asfalt yola devrildi. Devrilmenin şiddetiyle römork içerisinde bulunan 11 kişi yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. YARALILARIN DURUMU İYİ Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yola savrulan 11 yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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