Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre, bugün Marmara, Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterecek. Rüzgarın bu bölgelerde adeta fırtına şeklinde dalga dalga vurması bekleniyor
Yurdun batı ve iç kesimlerinde rüzgar uyarısı verilirken, doğu bölgeleri için de ciddi bir yağış alarmı geçildi. Yapılan hava durumu değerlendirmesinde, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin ve Ordu çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışların görüleceği bildirildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını ve heyelan risklerine karşı tedbirli olmaları istendi.
5 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILDI
Hava tahmin raporunun en dikkat çekici kısımlarından biri de batı bölgelerindeki belirli iller için verilen uyarı oldu. Meteoroloji, Çanakkale, Bursa, İzmir, Manisa ve Balıkesir illeri için sarı kodlu alarm durumuna geçildiğini duyurdu. Belirtilen bu beş kentte gün boyunca kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin saatlik tahmin haritalarına göre fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak. Özellikle Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Öğle ve akşam saatlerinde rüzgarın etkisini artıracağı, bazı noktalarda kısa süreli fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.