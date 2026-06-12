Kwun Tong Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada aktarılan bilgilere göre sanık Isaac Leung Yat-hei, 16 Mayıs 2025 tarihinde akşam yemeği daveti için gittiği Tseung Kwan O bölgesindeki Ocean Shores yerleşimindeki evde, banyoya gizlice kayıt cihazı yerleştirdi. Söz konusu cihaz, iki gün sonra mağdur öğrencinin annesi tarafından fark edilerek polise haber verildi.

‘ŞAKA AMACIYLA YAPTIM’

Gözaltına alınmasının ardından Leung, anne ve babasının da bulunduğu ortamda cihazı kendisinin yerleştirdiğini kabul etti. Sanık, bunu şaka amacıyla yaptığını öne sürerken, cihazın pilinin bitmesi nedeniyle herhangi bir görüntünün kaydedilmediği belirtildi.

‘ÖZEL GÖRÜNTÜ ELDE ETME NİYETİNDE DEĞİL’

Savunma avukatı, müvekkilinin özel görüntüler elde etme niyetinde olmadığını savundu. Ancak Başhakim Vekili May Chung Ming-sun, bu değerlendirmeye katılmadı. Chung, görüntü elde edilip edilmemesinden bağımsız olarak, cihazın bilinçli şekilde yerleştirilmesinin kasıtlı bir davranış olduğunu, kayıt alınamamasının ise tamamen tesadüfi bir durumdan kaynaklandığını ifade etti.

‘HAFİFLETİCİ NEDEN OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ’

Savunma tarafı, Leung’un 14 gün tutuklu kaldığını, suçundan dolayı pişmanlık duyduğunu ve sabıkasının bulunmadığını belirterek bunların hafifletici nedenler olarak değerlendirilmesini talep etti. Mahkemeye sunulan raporlarda ayrıca sanığın sağlık sorunları bulunduğu ve rehabilitasyon sürecinin desteklenmesi amacıyla profesyonel psikolojik yardım önerildiği kaydedildi.

12 AY DENETİMLİ SERBESTLİK

Sanığın genç yaşını, suçunu kabul etmesini ve pişmanlığını dikkate alan mahkeme, 12 aylık denetimli serbestlik kararı verdi. Hakim, denetim sürecindeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde davanın yeniden değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.