Beslenme uzmanı Ana Luzon, HuffPost’a yaptığı açıklamalarda geç saatlerde akşam yemeği yiyenleri uyardı ve vücudumuz için en tehlikeli zaman dilimini açıkladı.

Luzon’un paylaştığı verilere göre, saatlere göre vücudumuzun yiyeceklere verdiği tepkiler şu şekilde değişiyor:

21:00 (Hala Güvenli): Bu saatte vücuttaki melatonin (uyku hormonu) seviyeleri hala düşüktür. Pankreas insülin salgılamaya devam ettiği için karbonhidratlar ve yağlar verimli bir şekilde işlenir. Bu dilimde akşam yemeği yemek hala kabul edilebilirdir.

22:00 (Eşik Dönemi): Melatonin üretimi başlar, glikoz toleransı azalır ve mide boşalması yavaşlar. Uzman, bu saatin artık "tamamen güvenli" olmadığını ancak henüz kritik bir tehlike de taşımadığını belirtiyor.

23:00 ve Sonrası (Kritik Tehlike): Beslenme uzmanına göre bu saatten sonra yemek yemek adeta bir yasak olmalı.

Ana Luzon son olarak yaptığı açıklamada "Bu saatlerde melatonin seviyeleri oldukça yüksektir ve vücutta geçici bir fizyolojik insülin direnci durumu oluşur. Vücut glikozu işlemekte zorlandığı için kan şekeri ve trigliserit seviyeleri yükselir. Bu durum hem yağ birikimini tetikler hem de vücutta iltihaplanmaya (enflamasyon) yol açar." ifadelerini kullandı.