Akşam yemeklerinin tüketildiği saat aralıkları yemekte yediğimiz gıdaların sağlık açısından vücudumuzu nasıl etkileyeceğini belirliyor. Uzmanlar tarafından yapılan çalışmalar akşam yemeklerinin hangi saat aralıklarında tüketilmesi gerektiğini ortaya koydu. Daha sağlıklı bir yaşama adım atmak için akşam yemeklerini hangi saat aralıklarında yenilmesi gerektiği belirlendi.

EN SAĞLIKLI SAAT ARALIĞI AÇIKLANDI

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalara dayanan ortak görüşe göre akşam yemeklerinin uyumadan en az 3 saat kadar erken yenilmesi gerekiyor. Ancak tabii ki bu durum için de belirli kurallar var. Gece geç saatlerde yemek yiyip daha geç saatlerde uymak sağlıklı bir seçenek değil. İdeal uyku saati olan 23:00'a denk gelecek şekilde 18:00 ile 19:30 arasında akşam yemeği yiyip yemek faslını kapatmak en sağlıklı yöntem olarak görülüyor.

AKŞAM YEMEĞİNİ ERKEN YEMENİN FAYDALARI

Akşam yemeklerinin erken saatlerde yenilmesinin insan sağlığı açısından bazı faydaları bulunuyor. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalara göre erken saatlerde akşam yemeği yemenin vücut için sağladığı faydalar şu şekilde:

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

İnsan vücudunun insülin duyarlılığı gün içerisinde en yüksek seviyededir. Bu seviye akşam saatlerine doğru düşmeye başlar. Geç saatlerde yenilen ağır ve yağlı yemekler de bu sebeple kan şekerinin yükselmesine neden olur. Kilo alımına ve kan şekerinde dengesizliğe yol açan bu durumu önlemek için erken saatlerde akşam yemeği yemek gerekiyor.

UYKU KALİTESİNİ ETKİLİYOR

Akşam yemeğinin geç saatlerde yenilmesi uykuya dalma sürecinin zorlaşmasına neden olur. Vücudun dinlenme moduna geçmesi zorlaşır ve uyku kalitesi düşer. Erken saatlerde yemek yediğinizde sindirim tamamlanır ve uykuya geçmeye hazır halde yatabilirsiniz.

SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Akşam yemeğinden hemen sonra uzanmaya gitmek yemeklerin yemek borusuna kaçmasına neden olabilir. Ayrıca geç saatlerde yenilen yemeklerin sindirimi zorlaşacağından reflüye yol açabilir. Yemekleri yatağa uzanacağınız saatten 3 saat kadar önce yemek en sağlıklı yöntemdir.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Akşam yemeğinin geç saatlerde tüketilmesi gece boyu kan basıncının yüksek kalmasına neden olabilir. Yemeğin erken saatlerde yenilmesi kan basıncı ve tansiyonun normal seyrinde kalmasına yardımcı olur.

HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN DİKKAT EDİN

Akşam yemeği yerken en önemli noktalardan biri 12 saat kuralına uygun hareket etmektir. Sağlık önerileri içerisinde ön plana çıkan bu kurala göre akşam yemeğinin sonraki günün sabah kahvaltısından en az 12 saat kadar önce yenmesi arada kalan açlık süresince hücre yenilenmesi ve yağ yakımını desteklemeye yardımcı olur.

Eğer akşam yemeğini geç saatlerde tüketmeniz gerekiyorsa uzmanlar bu noktada hafif tercihler yapılması gerektiğini belirtiyor. Akşam yemeğinin geç saatte yenilmesi durumunda sindirimi kolay gıdalar tercih edilmeli. Bu basit ama etkili sağlık tüyoları sayesinde sizler de vücudunuzun ihtiyaç duyduğu sağlıklı ritmi kazanmasına yardımcı olarak hastalıklardan korunabilirsiniz.