Beslenmenin kabuslara yol açtığı düşüncesi üzerine, Benjamin Franklin, aşırı yemek yemenin "uğursuz rüyalara ve bilinçaltı dehşetlere" neden olduğunu yazdı. 20. yüzyıl karikatüristi Winsor McCay ise, "Rarebit Fiend'in Rüyaları" serisinde gece yenen peynirli tostların kabuslara neden olduğunu çizdi.

Bu konu bilimsel olarak elek alan Psikiyatri Profesörü Tore Nielsen ve ekibi, Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan çalışmalarını yayınladı. Araştırmada, yiyecekler ve kabuslar arasındaki olası bağlantıyı inceledi.

ARAŞTIRMA YAPILDI

1.082 Kanadalı üniversite öğrencisi üzerinde yapılan araştırmada, katılımcılara diyetleri, gıda hassasiyetleri, gece atıştırma alışkanlıkları ve uyku kaliteleri hakkında anket uygulandı. Katılımcıların %25'i belirli yiyeceklerin uykularını kötü etkilediğini söyledi. %20'den biraz fazlası ise bazı yiyeceklerin uykularını iyileştirdiğini bildirdi.

Kabuslara neden olduğu düşünülen yiyecekler:

Tatlılar ve şekerliler -%31

Süt ürünleri-%22

Et ürünleri-%16

Baharatlı yiyecekler-%13

Kabus ve kötü uyku ile en çok ilişkilendirilen tıbbi durumun Laktoz intoleransı olduğu belirtildi. Araştırmada, laktoz hassasiyeti olan kişilerde gaz, kramp ve şişkinlik gibi rahatsızlıklar doğrudan ruh halini etkileyerek kabusları tetikleyebiliyor.

Bunun mantıklı olduğunu söyleyen Nielsen ise bunun için, "Çünkü diğer bedensel duyumların da rüyaları etkileyebileceğini biliyoruz." diyor.

Ayrıca, 2024 meta-analizi, ses, ışık, baskı ve acı gibi uyarıcıların uykudaki rüyaları etkileyebileceğini ortaya koydu.

ALIŞKANLIĞIN ADI : AKŞAMSALLIK KRONOTİPİ

Araştırmalar, geç saatlerde yemek yemenin ya da yatana kadar sürekli atıştırmanın da kabus riskini artırabileceğini gösteriyor. Bu alışkanlık, "akşamsallık kronotipi" olarak bilinen gececi yaşam tarzıyla bağlantılı ve önceki çalışmalarda kötü rüyalarla ilişkilendirilmiş.

Nielsen ve ekibi, bu ilişkinin yönü hakkında kesin bir kanıya varamıyor

"Kabuslar kötü beslenmeye mi yol açıyor, yoksa tersi mi? Bunu belirlemek için daha fazla deneysel çalışma gerekiyor."

Araştırmaya göre daha iyi uyku için önerilenler:

Meyve tüketenlerin %18’i

Sebze tüketenlerin %12’si

Bitki çayı içenlerin %13’ü

uykularının iyileştiğini belirtti.

Nielsen, bu konunun henüz çözülmediğini ve yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

PEYNİR YEMEYİN