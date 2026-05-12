AKSARAY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

AKSARAY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

07.05.2026

Sayı : E.72741676-2022/671-Ceza Dava Dosyası

İ L A N M E T N İ

Mahkememizin 26.12.2025 tarih, 2022/671-2025/552 E/K sayılı ilamı ile sanık Ferdi BEZGİN (Muammer ve Gönül oğlu, 30.07.1985 Brive doğumlu) hakkında Mahkememizin 23/06/2025 tarih, 2022/671-2025/552 E/K sayılı ilamı ile sanığın Hakaretsuçuna ilişkin 1.620,00 TL adli para cezasına ilişkin infazın durdurulmasına, sanığa ön ödeme ihtaratında bulunularak 2.100,00 TL ön ödeme miktarını ödemesi halinde hakkında davanın düşmesine karar verileceği, davetiyeye rağmen belirtilen süre zarfında ödeme ödemenin yapılmaması halinde hakaret suçu yönünden infazın devamına karar verileceği ihtarında bulunulmasına karar verilmiş ancak tüm aramalara rağmen ek karar ve ön ödeme ihtarının sanığa tebliği yapılamamış olması sebebiyle;

1-) 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ek karar hüküm özetinin ve ön ödeme ihtaratının İLANEN TEBLİĞİNE,

2-) Karara karşı 15 günlük ilan tarihinden sonra en geç 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tutulmak suretiyle, ya da sanık cezaevinde ise cezaevi aracılığı ile yapılacak başvuru ile Aksaray Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ kanun yoluna başvurulabileceğinin, başvurmadığı takdirde hükmün bu şekilde kesinleşeceğinin,

Ön ödeme ihtarının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye başvurmak suretiyle bu suça temas eden kanun maddesinde yazılı cezaya tekabül eden 2.100,00 TL miktarı Maliye veznesine ödemede bulunması halinde hakkında açılan kamu davasının, 5237 Sayılı TCK'nun 75. maddesi gereğince düşürüleceği hususunun İHTARINA,

3-) Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

