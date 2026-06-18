AKSARAY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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AKSARAY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/213 Esas

KARAR NO : 2025/1141

Davacı YILMAZ ÇELEBİ tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Özcan ÖZDEMİR'in yurt dışında ikamet ettiği, yurt dışına çıkartılan tebligatların tebliğ yapılamaması ve yeni adresinin de tespit edilememesi nedeniyle mahkememiz gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Özcan ÖZDEMİR'in yurt dışında ikamet etmesi nedeniyle hüküm kısmı aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE, dava konusu;

Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Erenler Mahallesi 253 Ada 88 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Erenler Mahallesi 272 Ada 35 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Erenler Mahallesi 270 Ada 22 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Yenicami Mahallesi 389 Ada 32 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Yenicami Mahallesi 391 Ada 2 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Yenicami Mahallesi 501 Ada 27 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Yavuzselim Mahallesi 559 Ada 17 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Erenler Mahallesi 315 Ada 16 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Erenler Mahallesi 320 Ada 2 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Erenler Mahallesi 384 Ada 18 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Erenler Mahallesi 383 Ada 4 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Erenler Mahallesi 298 Ada 32 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Erenler Mahallesi 382 Ada 4 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Erenler Mahallesi 382 Ada 2 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Erenler Mahallesi 380 Ada 1 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Yavuzselim Mahallesi 505 Ada 45 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Yenicami Mahallesi 457 Ada 80 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Yenicami Mahallesi 391 Ada 3 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Yenicami Mahallesi 390 Ada 36 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Yenicami Mahallesi 389 Ada 51 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Yenicami Mahallesi 389 Ada 52 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Yenicami Mahallesi 390 Ada 399 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Yenicami Mahallesi 390 Ada 400 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Yenicami Mahallesi 390 Ada 401 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Yenicami Mahallesi 389 Ada 53 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Yenicami Mahallesi 389 Ada 54 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Yenicami Mahallesi 390 Ada 389 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Yenicami Mahallesi 390 Ada 390 Parsel, Aksaray ili Merkez ilçesi Taşpınar/Yenicami Mahallesi 390 Ada 391 Parsel sayılı taşınmazlardaki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-Taşınmazlar üzerindeki hak ve mükellefiyetler ile birlikte UMUMA AÇIK SATIŞ YAPILMASINA,

3-Satış bedelinin paydaşlara tapudaki payları oranında veya mirasçılık belgesindeki payları oranında dağıtılmasına,

Dair, yapılan inceleme sonunda hazır olan taraf vekillerinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda HMK 345. maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, HMK 342. maddesine uygun olarak düzenlenmiş dilekçenin, HMK 343. maddesi gereğince Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02489453