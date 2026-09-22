AKSARAY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C.

AKSARAY

3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/61 Esas

KARAR NO : 2025/579

Davacı Hatice YOLCU tarafından mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyet) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Aysel ERDEM'in yurt dışında ikamet etmesi nedeniyle yurt dışına çıkartılan tebligatların tebliğ yapılamaması ve yeni adresinin de tespit edilememesi nedeniyle mahkememiz gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Aysel ERDEM'in yurt dışında ikamet etmesi nedeniyle hüküm kısmı aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir.

HÜKÜM :

A-) Davacılar Gamze Yolcu ve Merve Avan yönüyle davanın pasif husumet ehliyeti yönüyle USULDEN REDDİNE,

B-) Davacı ve diğer davalılar yönüyle DAVANIN KABULÜNE,

1- Davacı ve davalılar arasında müşterek mülkiyete konu olan Aksaray ili Merkez ilçesi Güzelyurt ilçesi Ilısu köyü 114 ada 312 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-Taşınmazlar üzerindeki hak ve mükellefiyetler ile birlikte UMUMA AÇIK SATIŞ YAPILMASINA,

3-Satış bedelinin paydaşlara tapudaki payları oranında veya mirasçılık belgesindeki payları oranında dağıtılmasına,

4-Satış memuru olarak Aksaray Satış Memurluğu memurlarının görevlendirilmesine,

Dair, yapılan inceleme sonunda davacı vekilinin ve davalı Fatma Ökçe'nin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda HMK 345. maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, HMK 342. maddesine uygun olarak düzenlenmiş dilekçenin, HMK 343. maddesi gereğince Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.09/07/2026

#ilangovtr Basın no ILN02551871