AKSARAY 5. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

AKSARAY 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/260

Davacı Cafer Bilgiç Vekili Av. Demet Ilık tarafından Davalı Zübeyde Bilgiç aleyhine açılan mal rejiminin tasfiyesinden doğan katkı-katılma alacağı- değer artış payı alacağı talepli alacak davasının yapılan yargılamasında verilen ara kararı gereğince :

. Davalının bildirime yarar adresi bulunmadığından davalı aleyhine açılan davanın ön inceleme duruşmasının 23.10.2026 günü saat 09.20 de olup, belli edilen gün ve saatte davalının bizzat duruşmada hazır bulunması, yada kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi halde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı husus ilanen tebliğ olunur.

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