Yangın, Hasas Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın son katında saat 09.00 sıralarında çıktı. Oruç Turgut’un 3 çocuğu yatak odasında oynadığı sırada, çocuklardan S.T. çakmakla oynarken yangın çıktı. Alevlerden korkan 3 kardeş çığlık atmaya başladı. Çocukların sesini duyan anne ve anneanne Nuran Kale, 3 çocuğu alarak balkona çıktı ancak yoğun duman nedeniyle burada mahsur kaldı.

YAKINLARI VE ÖĞRETMEN ÇOCUKLARI KURTARDI

Ailenin haber vermesi üzerine aynı mahallede yaşayan yakınları Cengiz Tan olay yerine geldi. Bu sırada görev yaptığı anaokuluna gitmek için aracıyla yoldan geçen öğretmen Fatma Oğuz da balkondan yardım isteyen aileyi fark etti. Tan ve Oğuz, eve girerek dumandan etkilenen ve balkonda mahsur kalanları dışarı çıkardı. Cengiz Tan, yoğun duman uyarılarına rağmen binaya girip 2 çocuğu kucağına alarak kurtardı. Fatma Oğuz da S.T.’yi kucağına alarak evden çıkardı.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilendikleri belirlenen 3’ü çocuk 5 kişi, olay yerinde hazır bekleyen ambulansta sağlık görevlileri tarafından tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle evin yatak odası kullanılamaz hale geldi.

“DUMANDAN ZOR KURTARDILAR”

Anneanne Nuran Kale, yangın sırasında yatak odasının tutuştuğunu belirterek, “Benim gördüğümde yatak odası tutuşmuştu. Dumanda kalmamaları için çocukları balkona çıkardık. Duman bütün evi sardı. İçerideki dumandan dolayı bizi zor çıkardılar” dedi. Aileyi kurtaran Cengiz Tan ise yangını haber almasının ardından hemen olay yerine geldiğini belirterek, “Ev yanıyor diye bana haber verdiler. Ben de hemen aracımla buraya geldim. Aşağıda arkadaşlar, ‘Yukarı çıkma, duman çok’ dediler. Ben onların uyarısını dinlemedim ve yukarı çıkıp 2 çocuğu birden kucağıma alıp çıkardım” diye konuştu. Öğretmen Fatma Oğuz da araçla okula giderken yangını gördüğünü ve balkondan yardım istendiğini belirterek, “Ben araçla geçerken yangını gördüm. Aile balkondan yardım isteyince, içeri giren kişiyle birlikte ben de eve girdim. Yapmamız gerekeni yaparak S.T.’yi kucağıma alıp kurtardım. Önemli olan, ailenin sağlık durumunun iyi olması” ifadelerini kullandı.