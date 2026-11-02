Aksaray’ın Tacin Mahallesi’nde Osman Oruç (33), çocuğunu görme bahanesiyle evine gittiği eski eşi Şefika Yeşildağ’ı (33) 15 bıçak darbesiyle öldürdü.

Olay, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Oruç, bir çocuk annesi Yeşildağ’ı vücudunun 15 yerinden bıçakladı.

Polisi arayan Oruç, eski eşini bıçakladığını söyleyerek "Gelin beni alın" dedi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Yeşildağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Oruç polis ekiplerince gözaltına alındı. Yeşildağ’ın cansız bedeni, temizlik görevlisi olarak çalıştığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

"KIZIMI SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU"

Haberi alan Şefika Yeşildağ’ın kız kardeşi Gülizar ve annesi Döne Yeşildağ eve geldi. Döne Yeşildağ, gözyaşlarıyla, "Kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Dün yine rahatsız etti" dedi. Anne ile kızını yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Osman Oruç’un emniyetteki sorgusu sürüyor.