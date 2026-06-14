Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesine bağlı Bedik köyünde yaşayan 5 çocuk babası Necmi Pınar, dün saat 15.00 sıralarında 40 DR 706 plakalı traktörüyle tarlasını sürmek amacıyla evinden ayrıldı. Akşam saatleri olmasına rağmen eve dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki çiftçinin yakınları, durumdan endişelenerek jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

JANDARMA EKİPLERİ TARLADA HAREKETSİZ BULDU

İhbar üzerine hareketsiz haldeki çiftçiyi bulmak için jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Yapılan yoğun araştırmalar neticesinde Necmi Pınar, kendi tarlasının yakınındaki başka bir tarlada, traktörünün içerisinde hareketsiz bir şekilde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, Pınar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Necmi Pınar’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Ağaçören Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden çiftçinin kesin ölüm nedeni, hastanede yapılacak olan detaylı otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.