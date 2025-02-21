Aksaray'da tarım makineleri üreten bir iş yerinde vincin kancasından çıkan demir malzemenin üzerlerine düşmesi sonucu 1'i ağır 2 işçi, yaralandı.
Alınan bilgiye göre Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki tarım makineleri üreten bir iş yerinde taşıma sırasında bağlı olduğu vincin kancasından çıkan demir malzeme, işçiler 35 yaşındaki Ömer Yerli ile 20 yaşındaki Polat Selvi'nin üzerine düştü.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Yaralı işçiler, ekiplerin müdahalesiyle demir malzemenin altından çıkarıldı. Yaralı 2 işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçi Ömer Yerli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.