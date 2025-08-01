CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlediği ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinglerinin 15'incisi, Aksaray’da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda yapılıyor.

'AKSARAY KİMSENİN KALESİ DEĞİL'

CHP lideri Özgür Özel konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

Özel'in açıklamasında öne çıkanları şu şekilde:

"Bizim siyasetimizin ötekisi yok. Kimseyi hor görmez, kimseye yukarıdan bakmayız. Bugün Türkiye'ye kara bir düzen dayatanlar var. Maalesef bu kara düzen sınıflara ayıran ve ötesini düşünmeyen, iktidara yakın ve uzak diye ayıran, sadece yandaşları ve menfaat çetelerini gören bir düzen. Aksaray artık kimsenin kalesi değildir, Aksaray milletin kalesidir. "

-Buradan Aksaray'ın; AK Partili, MHP’li; geçmişte bu partilere üye olmuş, oy vermiş; bu partilerden medet ummuş ama günü gelip de görmüş ki bu partilerde emeklinin dostu yokmuş… Aksaraylı asgari ücretlinin dostu yokmuş, Aksaraylı çiftçinin, hayvancılıkla uğraşanın AK Parti’de dostu yokmuş. Varsa yoksa zenginlermiş. Mademki bunca yıl sonra AK Parti Aksaray’da yoksula, çiftçiye, memura sırtını dönmüş; artık o eski günler geçmiş! Bundan böyle biz Aksaray’da; sosyal demokratlarla muhafazakâr demokratları, milliyetçi demokratlarla liberal demokratları, Kürt’ünü Türk’ünü, Alevî’sini Sünnî’sini birlikte kucaklıyoruz. Bütün demokratları!"

'AND OLSUN Kİ GELECEĞİZ'

"Rakama bak! Ülkenin en zengin yüzde 20’si, servetin yüzde 90’ını almış. Geri kalan yüzde 80’e sadece yüzde 10 kalmış. Andolsun ki geleceğiz! Andolsun ki; kısa çöp, uzun çöpten… Küçük gördükleri, uzun adamdan… Aksaray, saraydan hakkını alacak. Söke söke alacağız!"

ÇİFTÇİLERE SÖZ VERDİ

Özel, çiftçiler için de söz verdi: “Kanun teklifimizi hazırladık: "Tüm borçların, kredilerin, faizlerin tamamen silinmesini; ana paranın ise bu sefere mahsus beş yıla bölünmesini teklif ediyoruz. Yapar mı? Yapmaz. Yapsın diye söylemiyoruz, yapmak için iktidara geliyoruz!”

Özel ayrıca asgari ücretin de 7 çeyrek altında sabitleneceğini, bugünkü kurla bunun 40 bin liraya denk geldiğini bildirdi.

Ayrıntılar Geliyor

EKREM İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU

Mitingde okunan Ekrem İmamoğlu’nun mesajı şöyle:

“Cennet vatanımız Türkiye'nin, Anadolu'nun güzel şehri Aksaray'a selam olsun! Gençler, kadınlar, beyefendiler, merhaba! Yiğitler, evliyalar diyarı güzel Aksaray'ın insanları! Ülkemizin dört bir yanında herkes huzur arıyor, refah arıyor, bereket arıyor. Bu cennet vatanımızın kaynakları çok bol, çok zengin ama adalet olmayınca huzur da, refah da, bereket de olmuyor.

Soruyorum size: Mahkemelerde adaletin terazisi herkese eşit tartıyor mu? Elde ettiğiniz gelirde, ödediğiniz vergide adalet var mı? Kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine herkes eşit ulaşabiliyor mu? Herkes devletin kaynaklarından eşit koşullarda faydalanabiliyor mu?

Maalesef bunların hiçbiri olmuyor. Bu güzel ülkenin her yanında adaletsizlik kol geziyor. Bu güzel ülkenin her hanesinde haksızlıkların, adaletsizliklerin acısı yaşanıyor. Türkiye böyle büyümez, böyle güçlenemez.

Biz her şeyden önce adalet temeli üzerinde yükselen, bir kişinin değil kurumların, kuralların üstüne olduğu bir devlet yapısı kuracağız. Devlet, şu ya da bu kesimin değil; herkesin hürriyet ve güvencesi olacak. Herkes, barınma, eğitim, sağlık gibi temel haklara ulaşmada hak sahibi olacak. Çalışanlar, emekçiler alın terinin karşılığını alacak; dünyadaki en ileri çalışma koşullarına, en ileri haklara sahip olacak.

Tarlada, atölyede, ofiste, fabrikada, nerede olursa olsun bu ülkenin bütün üreticileri en sağlıklı, en kârlı üretim, yatırım ve ticaret koşullarına kavuşacak. Hiç kimseyi piyasanın acımasız şartlarına mahkûm bırakmayacağız. Herkes, devletin adaletli, merhametli, güçlü ellerini yanında bulacak.

Milletimiz, bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu en güçlü biçimde hissedecek. Devletin bütün yöneticileri vatandaş karşısında haddini bilecek. Kişiye, partiye değil; liyakat esas olacak. Ülkeyi şu ya da bu parti değil, milletin evlatları yönetecek.

Onun için Aksaray’dan haykırıyoruz: Herkes için, her yerde, önce adalet, önce hürriyet! Türkiye, adaletin ve hürriyetin gücüyle büyüyecek, zenginleşecek, güçlenecek. Asla unutmayın, millet ne derse o olur! Bu karanlık dağılacak, bu zulümler bitecek. Bu karanlık dağılacak; sevgi kazanacak, iyilik kazanacak.

Biz hep ayakta kalacağız, hep bir arada, omuz omuza olacağız. Ve her şey çok güzel olacak.”