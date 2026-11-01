Aksaray'da merkeze bağlı köy yolunda meydana gelen trafik kazasında bir genç hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.
Kaza, Aksaray merkeze bağlı Akin köyü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Ömer E. yönetimindeki 06 DB 2008 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, hurdaya dönen otomobilde bulunan 24 yaşındaki Selman E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR
Kazada ağır yaralanan sürücü Ömer E. ise sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın incelemelerinin ardından Selman E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.