Olay, Büyük Bölcek Mahallesi’nde yaşandı. İmar değişikliğiyle birlikte iki katlı evin bir bölümünün yol güzergâhında kalması üzerine ev sahibi, çözüm olarak binanın alt katındaki duvarları kaldırdı. Böylece evin altından geçen bir tünel oluşturularak yolun kullanıma açılması sağlandı. Mahalle sakinlerinin de kullanmaya başladığı geçiş yolu, görenleri şaşkına çeviriyor.

'Ev komple yıkılacak'

Büyük Bölcek Mahallesi Muhtarı Songül Demir, yolun yaklaşık 3 ay önce bu hale geldiğini belirterek, "Buradan yol geçiyor. Yurt dışında yaşayan ev sahibi de geçici bir çözüm buldu. Ev ilerleyen dönemde tamamen yıkılacak" dedi.

'Biz çok rahatladık'

Kızıyla birlikte tünel şeklindeki geçiş yolunu kullanan Nur Soylu ise yolun açılmasıyla büyük kolaylık yaşadıklarını söyledi.

Kızını okula götürürken daha önce farklı sokakları kullanmak zorunda kaldığını ve bu nedenle zaman kaybettiklerini belirten Soylu, yeni geçiş sayesinde okula daha kısa sürede ulaştıklarını ifade etti.

İlk gördüklerinde şaşırdıklarını ancak zamanla bu duruma alıştıklarını dile getiren Soylu, evin altından tünel şeklinde geçmenin kızı için de eğlenceli olduğunu söyledi. Soylu, yapılan düzenlemeden memnun olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.