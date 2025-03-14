Aksaray'da 18 yaşındaki Muhammed Ç., tartıştığı 16 yaşındaki Mert Öztürk’ü av tüfeğiyle bacaklarından vurdu.
Alınan bilgiye göre Coğlaki Mahallesi 1228 Sokak’ta Muhammed Ç. ile Mert Öztürk arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Muhammed Ç., av tüfeğiyle Mert Öztürk’ün bacaklarına ateş etti.
Tüfekten çıkan saçmalarla her iki bacağından da yaralanan Mert Öztürk, kanlar içinde yığıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, tedavi altına alındı.
Muhammed Ç. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.