Dün saat 12.30 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu gişeleri yakınında yürekleri dağlayan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit’ten Adana’ya madeni yağ taşıyan Burak Karagöz (30) idaresindeki 14 KL 531 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle tırın dorsesinde bulunan madeni yağlar kısa sürede alev aldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, SÜRÜCÜNÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin araçta yaptığı incelemede, sürücü Burak Karagöz'ün yangın sırasında feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Bekar olduğu öğrenilen genç sürücünün cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesine gönderildi.

KAZADAN BİR SAAT ÖNCE CANLI YAYIN YAPMIŞ

Feci kazanın ardından hayatını kaybeden Burak Karagöz'den geriye acı bir detay kaldı. Karagöz'ün kazadan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından canlı yayın başlattığı tespit edildi. Cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde genç sürücünün, araçta çalan 'Tanrı istemezse' isimli şarkıya eşlik ettiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.