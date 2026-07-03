Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara-Niğde kara yolu Babakonağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Irak'a sefer yapan Yahya A. yönetimindeki 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
37 KİŞİ YARALANDI
Otobüste bulunan 2 şoför, 1 muavin ve aralarında çocukların da bulunduğu 37 yolcu yaralandı. Yaralı 40 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazada yaralanan sürücü Yahya A., ''İstanbul'dan Irak'a gidiyoruz. Bir anda bir baktım şarampoldeyiz'' dedi.
Kazada yaralanan yolculara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın meydana geliş nedeni ile ilgili ekiplerin inceleme ve soruşturması sürüyor.