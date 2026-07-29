Aksaray’ın Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde F.K. yönetimindeki 68 A.. 974 plakalı hafif ticari araç, 23 yaşındaki Furkan Karakuş yönetimindeki 42 G. 308 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Savrulan kamyonet, karşı şeride geçip 40 yaşındaki Süleyman Kayıran'ın kullandığı 34 H.. 695 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Sürücülerden Furkan Karakuş, yanındaki Ali Tek Demir, Mahmut Dahrimi, Oğuzhan Şanlıtürk ile diğer sürücü Süleyman Kayıran yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.