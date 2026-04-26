Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray-Konya kara yolunun 19’uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Ceylan’ın (52) kullandığı 42 AKK 368 plakalı yem yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Bu sırada ailesiyle birlikte Bingöl’den Manisa’ya düğüne gitmek üzere yola çıkan Mehmet Bingöl (53), kazayı görerek yardım etmek amacıyla 06 FRZ 429 plakalı otomobilini durdurdu.

Bu esnada, hacca gidecek yakınlarını Aksaray’dan Konya’ya götüren Gökhan Tokdemir (38) yönetimindeki 68 AAY 367 plakalı otomobil, Bingöl’ün aracına arkadan çarptı. Kazada TIR sürücüsü Ceylan ile otomobil sürücüsü Tokdemir ve araçta bulunan Abdullah Tokdemir, Perihan Tokdemir (65), Gökhan Tokdemir (32), Elif Tokdemir (53) ve Halil İbrahim Tokdemir yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 çocuk babası Abdullah Tokdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları hastanede büyük üzüntü yaşadı.

Kazadan yara almadan kurtulan Mehmet Bingöl ise yaşananları, “Düğün için yola çıkmıştık. Kazayı görünce durup dörtlüleri yaktım. Arkadan gelen araç hızla çarparak bizi savurdu” sözleriyle anlattı.